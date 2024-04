Plus Bad Marienberg Annäherung an das Leben und die Liebe: Marmer Autor Rolf Eisel stellt neues Buch vor Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Die Hausbibliothek des Bad Marienberger Autors Rolf Eisel ist gut bestückt. Er selbst hat mit dem Gedichtband „Diskret und insgeheim“ nun ein neues eigenes Buch herausgebracht. Foto: Röder-Moldenhauer Sein neues Buch sei wie eine gute Pralinenschachtel, sagt ein enger Bekannter von Rolf Eisel über dessen aktuellen Gedichtsband „Diskret und insgeheim“, den der Bad Marienberger Autor kürzlich veröffentlicht hat. Die Beschreibung ist wahrlich treffend. Lesezeit: 2 Minuten

Denn das Buch ist nicht nur in einen dezenten, aber dennoch geschmackvollen Einband „eingepackt“, sondern enthält auch zahlreiche „Köstlichkeiten“, die man zwar in einem Rutsch „aufessen“ kann, die man aber lieber nach und nach konsumieren sollte. Denn erst beim bewussten Genießen entfalten die einzelnen „Zutaten“ oder besser gesagt Worte in ...