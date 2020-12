Westerburg

Die Kleindiesellokomotive Kö 0188 hat im Erlebnisbahnhof Westerburg eine neue Heimat gefunden. Die Westerwälder Eisenbahnfreunde 44.508 konnten das Gefährt aus dem Südwestfälischen Eisenbahnmuseum in Siegen übernehmen. Gleichzeitig kam in Westerburg auch ein Baudienstfahrzeug vom Typ Skl (Schwerkleinwagen) für die Westerwald-Querbahn an, dessen Aufarbeitung in Siegen begonnen worden war und nun im Westerwald abgeschlossen werden soll.