Westerwald

Gegen die geplante Einführung eines flächendeckenden 5G-Mobilfunks formiert sich im Westerwald Widerstand: Am kommenden Sonntag, 8. März, will sich in Hachenburg eine Bürgerinitiative (BI) gründen, die sich unter dem Motto „Leben vor Technologie: für gesunde Lebensbedingungen und eine strahlungsarme Lebenswelt im Westerwald“ gegen eine Erhöhung der Funkbelastung in der Region ausspricht. Neben den Vorbereitungen für die Gründungsveranstaltung haben die Initiatoren der BI eine Petition verfasst, in der sie auf gesundheitliche Risiken durch Strahlung hinweisen. Das Schriftstück soll den Landräten der Kreise Westerwald, Altenkirchen und Neuwied übergeben werden.