Ransbach-Baumbach

Angriff im Waldgebiet zwischen Wittgert und Ransbach-Baumbach: Radfahrer (43) wird schwer verletzt

i Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Polizei meldet eine gefährliche Körperverletzung am Donnerstagmorgen zwischen 5.30 und 6 Uhr im Waldgebiet zwischen Wittgert und Ransbach-Baumbach. Ein 43-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit, als er zwischen Wittgert und dem ehemaligen Tanklager an der Weggabelung am Alten Löschweiler/Rödgesbach auf zwei Personenwagen traf.