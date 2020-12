Koblenz/Westerwaldkreis

Das Koblenzer Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Martin Schlepphorst hat sich dazu entschieden, einen wegen versuchten Mordes an seiner Mutter und zweifacher schwerer Körperverletzung angeklagten 18-Jährigen aus einer kleinen Gemeinde im Westerwaldkreis in einer Psychiatrie unterbringen zu lassen. Das Gericht schloss sich damit einem Gutachter an, welcher empfohlen hatte, den Beschuldigten dringend in eine Klinik einzuweisen, um das Asperger-Syndrom, eine autistische Krankheit, zügig zu behandeln.