Hunderte Schmerzpflaster soll sich ein 58-jähriger Angeklagter aus dem oberen Westerwald erschlichen haben, um seine Sucht zu befriedigen. Einen Schaden von rund 160.000 Euro gibt die AOK an. Nun muss sich der Mann wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Betrug in 36 Fällen vor dem Landgericht Koblenz verantworten.