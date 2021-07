Zu einer denkwürdigen Gerichtsverhandlung ist es in den vergangenen Tagen am Amtsgericht Montabaur gekommen. Während sich der 39-jährige Angeklagte aus der VG Wirges wegen diverser Delikte verantworten muss, halten seine Lebensgefährtin und sein Vater weiter zu ihm. Wegen einer Liebesgeschichte, einem aggressiven Beschuldigten, fehlenden Schöffen und einer erkrankten Zeugin wird die Verhandlung nicht nur dem Schöffengericht um Ingo Buss sowie den beteiligten Juristen in Erinnerung bleiben.