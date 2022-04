Mit einer Anschubförderung für neue Wohnformen unterstützt Rheinland-Pfalz den Ausbau innovativer, gemeinschaftlicher und generationenübergreifender Wohnprojekte. Davon profitiert in diesem Jahr neben Wohnprojekt-Initiativen in Koblenz, dem Landkreis Altenkirchen, Pirmasens, der Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis auch der Pflegebauernhof der Familie Pusch in Marienrachdorf.