Andreas Rath möchte Ortsbürgermeister in Hillscheid bleiben: „Wir verdoppeln unser Betreuungsangebot“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Andreas Rath, 45 Jahre, Studienrat. Nach Besuch des katholischen Kindergartens und der Hillscheider Grundschule folgten neun Jahre Schulzeit am Johannes-Gymnasium in Lahnstein. Anschließend studierte ich Politikwissenschaften, Geschichte sowie öffentliches Recht an der Universität Bonn und promovierte dort später zum Dr. phil. Seit 2007 bin ich als Lehrer tätig.

Mein politischer Werdegang

1999 wurde ich auf der Liste der SPD in den Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Hillscheid sowie in den Verbandsgemeinderat Höhr-Grenzhausen gewählt. 2014 erstmalige Wahl zum Hillscheider Ortsbürgermeister.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Hillscheid ist in den Kreis der schuldenfreien Gemeinden im Land aufgestiegen und hat es geschafft, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch kommunale Abgaben und Steuern auf einem der niedrigsten Stände in ganz Rheinland-Pfalz zu halten. Das soll so bleiben. Erfolgreich wurde mit der Einrichtung des Dorfcafés „Kulturcafé Ahl Schul“ die Dorfgemeinschaft gestärkt. Das unterstütze ich weiterhin. Die Hillscheider Vereine erhalten weiter eine großzügige Förderung, und die wichtigen dörflichen Veranstaltungen wie Kirmes, Weihnachtsmarkt und Fastnacht werden tatkräftig unterstützt. Die von der Ortsgemeinde durchgeführten Ausflüge für Senioren, Kinder und Jugendliche werden auch in Zukunft für die Teilnehmenden kostenfrei durchgeführt. Gebäude der Gemeinde werden klimagerecht saniert.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Erweiterung des Kindergartens: Wir bauen am kommunalen Kindergarten „Regenbogen“ an und verdoppeln unser Betreuungsangebot. Bau einer Schulmensa: Damit zukünftig alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein warmes Mittagessen erhalten können. Wohn- und Lebensraum Kirmesplatz: Ich möchte aus dem alten Kirmesplatz einen ansprechenden Lebens- und Wohnraum machen. Ein Raumangebot für eine Arztpraxis soll dort entstehen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Geduld üben in der Umsetzung von Entscheidungen.

Das ist mein politisches Motto

Hillscheid in guten Händen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.