Mit exakt 79,59 Prozent der Stimmen hatte der bisherige Amtsinhaber Gerrit Müller (CDU) am Sonntag die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod für sich entscheiden können. Seinem Konkurrenten, dem parteilosen Johannes Jung, blieben lediglich 20,41 Prozent. Wie wurde in den Kommunen gewählt und wie hoch war die Wahlbeteiligung in den einzelnen Ortschaften?