Wenn man sich angesichts des Gesamtergebnisses der Landtagswahl die lokalen Zahlen anschaut, kommt man nicht umhin festzustellen: CDU, wie tief bist Du gesunken? Wenigstens in der Gunst der Wähler. Denn im einst mehrheitlich schwarzen Westerwald haben es die Christdemokraten dieses Mal mehr in keiner Gemeinde geschafft, bei den Zweitstimmen über die 50 Prozent zu kommen. Dagegen nähern sie sich in einigen Orten schon sehr stark dem einstelligen Bereich.