Diese Halloweennacht dürfte für den oder die Täter noch zu einem bösen Erwachen führen. 20 Anzeigen von Autobesitzern, deren Fahrzeuge in der Nacht von Sonntag auf Montag in Höhn zerkratzt worden waren, haben die Polizei in Westerburg bislang erreicht. Der Gesamtschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise Jugendliche am Werk waren.