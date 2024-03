Plus Höhr-Grenzhausen

Amtsinhaber denkt über freie Kandidatur nach: FWG Höhr-Grenzhausen wählt neuen Stadbürgermeisterkandidaten

i Frisch nominiert ist der neue Stadtbürgermeisterkandidat der FWG, Wolfgang Letschert (Mitte), zusammen mit Michael Specht, FWG-Fraktionsvorsitzender der Stadt, und Werner Nilles, Verbandsgemeinde-FWG. Foto: Frederic Kruft

Die Kommunalwahlen am 9. Juni werfen ihren Schatten voraus. Die Freie Wählergruppe (FWG) in Höhr-Grenzhausen hat in den vergangenen Wochen ihre Kandidatenliste für die Stadtrats- und Verbandsgemeinderatswahlen am 9. Juni aufgestellt. Dabei wurde Wolfgang Letschert von einer Mehrheit für das Amt des Stadtbürgermeister nominiert und der aktuelle Amtsinhaber Michael Thiesen als Kandidat abgewählt.