Westerwaldkreis

Bald ist es soweit: Am 3. November finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Mit Spannung wird erwartet, ob Präsident Donald Trump im Amt bleibt oder nicht – auch hierzulande. Dr. Michael Krekel, geborener Westerwälder und USA-Experte, hilft in seiner dreiteiligen Vortragsreihe „Amerika verstehen“, die USA und die anstehenden Wahlen zu verstehen.