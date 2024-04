Plus Westerburg

Amerika am Scheideweg: ZDF-Journalist Elmar Theveßen spricht am Gymnasium in Westerburg

i Spricht über die USA in Zeiten Donald Trumps: Elmar Theveßen, der Leiter des ZDF-Studios in Washington D.C. Foto: Astrid Riecken

„Zwischen Weltmacht und Diktatur – Amerika am Scheideweg“ lautet der Titel eines Vortrags, den Elmar Theveßen, mehrfach mit Preisen ausgezeichneter Fernsehjournalist und Leiter des ZDF-Studios in Washington D.C., am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) in Westerburg halten wird: Samstag, 27. April, um 19 Uhr in der Aula.