Am ersten Adventswochenende: Bad Marienberg öffnet sein Weihnachtsdorf

Von Beginn an sei man sich einig gewesen: „Wir planen mit dem höchsten Maß an Sicherheit für Besucher, Händler und Künstler und bieten allen Beteiligten eine möglichst große Durchführungsgarantie. Und genau das, also die Planung nach 2G-Grundlagen, scheint nun der einzig mögliche Weg zur Umsetzung aller Märkte und Veranstaltungen zu sein und gibt den Bad Marienberger Veranstaltern mit ihrem Konzept recht“, teilen die Organisatoren weiter mit.

Somit findet das kleine, aber feine Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz der Badestadt von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, statt. Das festlich geschmückte Dorf öffnet an allen Tagen um 11 Uhr seine Pforte an der Langenbacher Straße. Am Freitag und Samstag schließt der Markt um 21 Uhr, am Sonntag endet er um 18 Uhr.

Zusätzlich öffnen die Geschäfte in Bad Marienberg am ersten Adventssonntag von 12 bis 17 Uhr und laden zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel mit der Familie ein. Ein Feuerwerk, zu dem in früheren Jahren Tausende Besucher strömten, die teils sogar mit Bussen anreisten, wird es diesmal nicht zu bestaunen geben. Und auch auf eine Glühweintaverne muss verzichtet werden.

Für die Kleinsten wird jedoch das Kinderkarussell vor Ort sein, und zahlreiche Stände bieten ihre unterschiedlichen Waren an. Ob Krippen, gebrannte Mandeln, Wildbratwurst, Crêpes, Schmuck, Geschenk- oder Dekoartikel: „Hier wird man garantiert fündig“, versprechen die Veranstalter. Darüber hinaus ist an allen drei Markttagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf der Bühne des Weihnachtsdorfes geplant.

Mirko Santocono, Sascha Ax und Johannes Feick treten mit ihren Soloprogrammen auf. Dazu stimmen Blaskapellen, das Mandolinenorchester aus Dreisbach und Two Minutes Later auf die Weihnachtszeit ein (siehe Kasten). Der Markt ist so großzügig aufgebaut, dass zwischen allen Ständen und vor der Bühne für genügend Platz und Abstand gesorgt ist.

Damit Getränke und Speisen angeboten werden können, ist der Marktplatz umzäunt und durch einen Eingang zu betreten. Hier findet die Einlasskontrolle nach den dann im Land Rheinland-Pfalz gültigen Regularien statt. Einlassbändchen bieten die Möglichkeit, den Markt auch mehrmals am Tag zu besuchen. Die Einlasskontrolle ist dann schneller möglich. Eine medizinische oder FFP2- Maske ist mitzuführen und muss in Warteschlangen getragen werden. Sollten die Regularien sich verändern, würden diese schnellstmöglich – unter anderem auf den Internetseiten der Werbegemeinschaft und der Tourist-Information sowie in den sozialen Netzwerken – veröffentlicht, so die Veranstalter.