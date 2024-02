Altweibersitzung in Löwenstadt: Hachenburger Möhnen „fühlen sich Disco“

„Ich fühl mich Disco“: Unter diesem Motto stand in diesem Jahr die Altweibersitzung der Hachenburger Möhnen. Nach der großartigen Resonanz im vergangenen Jahr war die Stadthalle Hachenburg mit 250 Gästen wieder der Veranstaltungsort, wie die närrischen Frauen mitteilen.

Bei der Altweibersitzung der Hachenburger Möhnen war Glitzer und Glamour Pflicht – passend zum Motto „Ich fühl mich Disco“. 250 Gäste feierten mit den närrischen Damen in der Stadthalle bei viel Musik und gelungenen Sketchen bis tief in die Nacht hinein. Foto: Röder-Moldenhauer

Wann gibt's den Traummann bei Amazon?

Es seien keine Kosten gescheut und als Stargast Christian Harten verpflichtet worden, der mit seinem titelgebenden Top-Hit „Ich fühl mich Disco“ die Sitzung eröffnete. Auch in diesem Jahr tanzten sich die Westwood Dancing Ladies aus Gehlert, die Prinzengarde Westerburg und das Funkenmariechen Jenny aus Nistertal in aller Herzen und die Hachenburger Zitzenjäger brachten die Stimmung erstmals zum Überkochen.

Die „Aalstärrer Mädcher“ besangen den Wunsch aller Frauen, sich endlich einen Traummann bei Amazon bestellen zu können, und die Stimmung in der Stadthalle bebte. Auch die Hachenburger Möhnen selbst sorgten mit drei Sketchen und musikalischen Einlagen für Lacher und gute Stimmung. In diesem Jahr traf der Froschkönig die wunderschöne Prinzessin, beim Speeddating traf Jerôme allerdings nicht die Richtige, sondern wurde sogar anschließend noch musikalisch beschimpft und verhöhnt – ganz wie im märchenhaften Original.

Die Astronautinnen starteten ins Weltall, um die Welt zu retten. Nun ja, das rückwärts Einparken mit dem Raumschiff sollten sie noch üben. Doch anschließend war es ihr dringlichster Wunsch, auf der Venus in ewiger Jugend zu leben.

Wolle Petry und Brings zu Gast

Für musikalische Unterhaltung sorgten zwischendurch weitere Stargäste rund um Ilja Richter mit seiner Sendung „Disco“: Wolle Petry, Tina Turner, Andreas Gabalier und Brings heizten den Jecken mächtig ein. Aus der menschgewordenen Musikbox ertönten kölsche Klänge, und den Abschluss machten auch in diesem Jahr wieder die Hakijus mit neuem Karnevalsprogramm.

So war es zumindest geplant, doch dann ertönte laut: „Mein Baby gehört zu mir“ und „Ich tanze hier immer den letzten Tanz“ von der Bühne – und Patrick Swayze und sein Baby hatten „The time of their life“. Die Hachenburger Möhnen sind wieder da und: Sie sind gekommen, um zu bleiben, versprechen sie der Löwenstadt.