Müschenbach

Der Müschenbacher Paul Nagelkrämer hat eine Initiative dazu gestartet, dass die Paul-Dickopf-Straße in seinem Wohnort umbenannt wird. Aus seiner Sicht ist die Namensgebung nicht mehr tragbar, da Paul Dickopf nachgewiesenermaßen in der Zeit des Nationalsozialismus unter anderem Mitglied in der SS gewesen sei, argumentiert er.