Hachenburg

Auf der Suche nach einem neuen geeigneten Vereins- und Gemeindehaus für den Hachenburger Stadtteil Altstadt zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab: Für die nächste Sitzung des Stadtrates am kommenden Montag, 21. September, um 19 Uhr in der Stadthalle haben Ortsvorsteher Detlef Nink und der Ortsbeirat Altstadt einen Antrag zum Erwerb des Gasthauses „D-Haus“ in der Rheinstraße gestellt.