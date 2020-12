Altenpflegeheim Dickmann wird 50: Pflegebedürftigen ein neues Zuhause geben

Rennerod

Eigentlich war ja alles ganz anderes geplant. Ein schönes Fest hatte man für den Sommer im Sinn. Die Vorbereitungen waren schon angelaufen, ein Programm grob konzipiert. Und dann kam Corona – und alle Überlegungen waren hinfällig. An ein Fest war in einem Seniorenheim gar nicht mehr zu denken. Heimleitung, Mitarbeiter und natürlich die Bewohner hatten andere Sorgen – die ja leider immer noch nicht ausgestanden sind. Ein Jubiläumsprojekt konnte aber dann doch noch realisiert werden. Die Betreiber Erika Dickmann und Sohn Frank haben zusammen mit SCHRIFT:gut Kultur & Medien (Westernohe) ein Buch zur Geschichte ihres Hauses erarbeitet, dass jetzt Corona-gerecht präsentiert wurde – sprich: in ganz kleinem Rahmen.