Alte Autos blockieren Parkraum: Wochenlanges Falschparken bleibt folgenlos

Seit Anfang Oktober blockiert ein alter Mercedes aus Rumänien den öffentlichen Parkplatz direkt vor dem Eingang zum Geschäft „Die Wäsche“ in Höhr-Grenzhausen. Lieferanten können deshalb nicht halten, und Kunden mit eingeschränkter Mobilität müssen weitere Wege in Kauf nehmen, obwohl die Parkplätze an der Straße eigentlich nur eine Stunde mit Parkscheibe benutzt werden dürfen – so zumindest die offizielle Beschilderung. Doch die Beschwerden der Ladeninhaber beim Ordnungsamt im Höhr-Grenzhausener Rathaus und bei der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz haben bislang nicht viel gebracht.