Alt wie der Westerwald: Werke Henrik Schrats aus Gesamtausgabe der Grimm'schen Märchen im Hofgut Molsberg

Von Klaus-Dieter Häring

i Noch bis Sonntag, 13. Oktober, ist die Ausstellung im Hofgut Molsberg geöffnet. Foto: Klaus-Dieter Häring

Noch bis Sonntag, 13. Oktober, haben Kunstliebhaber die Gelegenheit, in Molsberg die Ausstellung „Alt wie der Westerwald“ in der Galerie von Graf Emmanuel Walderdorff im Hofgut Molsberg zu besuchen. Am Samstag und Sonntag kann man von 14 bis 16 Uhr die Werke Henrik Schrats aus dessen fünfbändiger Gesamtausgabe der Grimm'schen Märchen (Textem- Verlag Hamburg) anschauen.