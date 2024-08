Plus Montabaur

Als Quereinsteiger Hof übernommen: Familie Köhl setzt in Montabaur auf Hühner und Eier

i Freundin Mia, Sohn Tom, Tochter Philippa, Sohn Nikolas mit dem Familiendackel Klara sowie Tobias und Miriam Köhl (von links) sind glücklich über das neue Leben auf dem Rossbergerhof in Montabaur. Fotos: Camilla Härtewig Foto: Camilla Härtewig

Bio-Eier in Braun, Grün, Beige und Weiß sind ihr Steckenpferd. Familie Köhl hat vor zwei Jahren den Rossbergerhof in Montabaur übernommen und vieles umgekrempelt. Ein Prozess, der weiter anhält. Denn die Ideen gehen Miriam und Tobias Köhl so schnell nicht aus.