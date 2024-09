Plus Langenbach b. K

Als Kind in Polen interniert: Schrecken des Lagers sind für Langenbacher noch lebendig

i Horst Menzel hat etliche Dokumente über das Arbeitslager Lambinowice gesammelt, darunter eine Broschüre über die Gedenkstätte. Foto: Röder-Moldenhauer

An den Abend des 1. Dezember 1945 kann sich Horst Menzel bis heute gut erinnern: Er war damals sieben Jahre alt und lebte mit seiner Mutter und seinem vier Jahre jüngeren Bruder auf dem Hof seiner Großeltern in Oberschlesien. An jenem Abend lag der heute 86-Jährige bereits im Bett und schlief, als plötzlich die Tür zu seinem Zimmer aufgerissen wurde und das Licht anging.