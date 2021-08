Nach drei Jahren Ausbildung zur Konditorin bei der Konditorei Café Görg in Dernbach hat Johanna Sehner aus Niederahr die Gesellenprüfung bei der Handwerkskammer in Koblenz abgelegt. Mehr noch: Die 20-Jährige ging aus der Prüfung als eine der Kammerbesten in ihrer Gruppe, wie man ihr mündlich versicherte, hervor.