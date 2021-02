Sie gaben sich am Telefon als Polizisten aus, gaukelten Senioren vor, dass Kriminelle bald ihr ganzes Geld rauben würden, und wollten letztlich selbst nur an das große Geld: Zu Bewährungsstrafen hat das Schöffengericht Montabaur um Richter Ingo Buss zwei Angeklagte mit türkischem Migrationshintergrund wegen gewerbsmäßigen Betrugs in drei Fällen verurteilt. Auf die Einlassungen der beiden Beschuldigten aus Wuppertal folgten immerhin zahlreiche Festnahmen der Hintermänner in der Türkei.