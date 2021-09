Früher als geplant hat Gabriele Greis die Rolle der Bürgermeisterin in der Verbandsgemeinde Hachenburg übernommen – wenn auch derzeit formell noch als Vertretung des langjährigen Amtsinhabers Peter Klöckner, der wegen einer Erkrankung aktuell nicht im Dienst ist. Vom 1. Oktober an steht die bisherige Erste Beigeordnete Greis, die im März von den Bürgern zur Nachfolgerin Klöckners gewählt worden war, dann offiziell an der Spitze der VG – und ist somit verantwortlich für rund 200 Mitarbeiter.