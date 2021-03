Westerwaldkreis

Allgemeinverfügung droht: Inzidenz im Westerwaldkreis steigt kontinuierlich an

Am Sonntag ist den vierten Tag in Folge auch die Inzidenz im Westerwaldkreis weiter angestiegen: von 55,5 am Freitag über 65,4 am Samstag bis zu 66,4 am Sonntag. Damit ist auch bei uns die Inzidenz an mehr als drei Tagen über den Wert von 50 angestiegen. Deshalb muss die Kreisverwaltung reagieren und bereitet eine Allgemeinverfügung vor, die am Dienstag veröffentlicht werden soll.