Ransbach-Baumbach

Allgemeinmedizinische Praxis öffnet: Ransbach-Baumbach hat einen neuen Hausarzt

Seit Monatsbeginn gibt es in der Töpferstadt einen neuen Hausarzt: Dr. Mohammed Omar Al Ahmad ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und eröffnet mit der allgemeinmedizinischen Praxis zugleich das Medizinische Versorgungszentrum in Ransbach-Baumbach in der Erlenhofstraße 3 .