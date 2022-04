Jutta Faßhauer-Jung arbeitet als Holzbildhauerin mit Schlägel und Meißel. Sie verwendet vorwiegend Lindenholz und erweckt Figuren zum Leben. Ihre künstlerische Arbeit ist für sie, so verrät die 54-Jährige, eine immer wiederkehrende Besinnung auf das Wesentliche im Leben. Was tut sich in der Werkstatt der Kunsthandwerkerin aus Stockum-Püschen?