Gerade in Coronazeiten ist es wichtig, sich um den Nachwuchs in den Feuerwehren zu kümmern. Dafür gibt es die Jugendfeuerwehren, deren Mitglieder am Ende der zweijährigen Ausbildung in die Einsatzabteilung übernommen werden möchten. Ob sie das notwendige Wissen und Können dafür besitzen, stellt sich beim Abschlusstest heraus. Vor Kurzem wurde diese Prüfung auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Wallmerod abgenommen – mit Erfolg.