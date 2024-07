Plus Hachenburg Alexanderring in Hachenburg: Ausbau muss noch Jahre warten Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Die Straßenschäden am Alexanderring in Hachenburg sind unübersehbar. Dennoch wird der Ausbau wohl noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Foto: Röder-Moldenhauer Die Fahrbahn des Alexanderrings in Hachenburg befindet sich in einem desolaten Zustand. Überall sind Schlaglöcher und Risse zu erkennen. Der Ausbau wird nach Auskunft von Stadtbürgermeister Stefan Leukel allerdings voraussichtlich noch circa zwei bis drei Jahre auf sich warten lassen. Lesezeit: 1 Minute

Das liege unter anderem an der rund einjährigen Sperrung der B 414 zwischen Schneidmühle und der Abfahrt Nister ab 22. Juli, denn selbst wenn die großräumige Umleitung weit an Hachenburg vorbeigeführt werde, werde die Innenstadt faktisch zur Umleitungsstrecke für viele Verkehrsteilnehmer, sagte Leukel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Der Bürgermeister ...