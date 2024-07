Westerwaldkreis

Alarmruf im Westerwald: Gibt es bald keine Beratung mehr für von Gewalt bedrohte Frauen?

i Der Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen ist ein Netzwerk mit Mitgliedern aus Polizei, Justiz, Behörden, Beratungsstellen, Frauenunterstützungs- und Opferschutzeinrichtungen. Jetzt schlägt er Alarm. Westerwaldkreis Foto: Carolin Faller/Kreisverwaltung Westerwaldkreis/Carolin Faller/Kreisverwaltung

Mit einem Brief an die Bundes- und Landtagsabgeordneten der Region machen die Mitglieder des Runden Tischs gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen Rhein-Westerwald (RRT) auf die prekäre Situation in diesem Bereich aufmerksam und rufen dazu auf, Abhilfe zu schaffen. Ausschlaggebend war die Ankündigung des Frauennotrufs Koblenz, Frauen aus dem Kreis Neuwied künftig nicht mehr zu beraten.