Sich gemeinsam dafür einsetzen, dass der „Standortfaktor Kultur“ in der Region spürbar an Bedeutung gewinnt, das wollen die aktiven Kunst- und Kulturschaffenden im Netzwerk „MT-Kulturtreff“ in und rund um die Kreisstadt. Deshalb wollen sie zusammen mit der Kommune und der interessierten Wirtschaft entsprechende Aktivitäten planen.