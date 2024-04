Plus Wittgert

Aktiv in Wittgert: Grundschule bringt Kinder in Bewegung

i Eyleen Holly (10, links), Ben Schöpping (9) und Sophia Schons (9) von der Grundschule Haiderbach machen schon im zweiten Jahr in Folge beim SpoSpiTo-Bewegungspass mit und haben viel Spaß dabei. Foto: Camilla Härtewig

Laut aktueller Statistiken der Weltgesundheitsorganisation bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend. Dieses Problem hat man auch an der Grund- und Schwerpunktschule Haiderbach im Blick. So beteiligt sich die Schule derzeit auch zum zweiten Mal am SpoSpiTo-Bewegungspass – als einzige Lehranstalt im Westerwaldkreis.