Was ist „Greenwashing“? Warum ist Palmöl nicht nachhaltig und schlecht für den Regenwald? Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie? Diese und mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit erhielten Besucher am Sonntag im Cinexx in Hachenburg beim Aktionstag „Unsere Zukunft – Zwischen Panik und Perspektiven“.