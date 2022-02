Der Personalmangel in den Pflegeberufen ist nicht erst seit Corona in aller Munde. Doch bevor jemand überhaupt in einem Pflegeberuf arbeiten kann, ist eine umfassende Ausbildung nötig, die zum Teil in der Berufsfachschule Pflege an der BBS Westerburg absolviert werden kann. Dort setzen die Pädagogen und Schüler alles daran, mehr junge Menschen für die interessanten Berufe Pflegefachfrau beziehungsweise -fachmann zu begeistern.