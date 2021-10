In wenigen Tagen wird damit begonnen, 13 Wälder in der Region Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwald anzulegen. In Zusammenarbeit mit allen Westerwäldern und Partnern aus den angrenzenden Landkreisen setzt der Verein „Wäller Helfen“ damit sein Einzelprojekt „Wäller Helfen Wald“ um, das in den folgenden Jahren fortgesetzt wird und den Westerwald wieder baumreicher werden lässt.