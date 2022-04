Dreimal hat sich Vasyl Petrovka bereits mit seinem Auto auf den Weg von Niederelbert an die ungarisch-ukrainische Grenze gemacht. Im Gepäck hatte er jedes Mal haufenweise Kisten voll mit Hilfsgütern. Im März flüchtete der Ukrainer mit Frau und Kindern nach Deutschland. Jetzt unterstützen er und seine Familie eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine, die sich innerhalb kürzester Zeit in Niederelbert etabliert hat.