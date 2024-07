Plus Bad Marienberg Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg lädt ein: Ausstellung beleuchtet Geschichte des Islams Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Imam Ansir Ahmed (Mitte) eröffnete zusammen mit Bad Marienbergs VG-Bürgermeister Andreas Heidrich (4. von rechts) und dem örtlichen Ahmadiyya-Vorsitzenden Mazen Uklah (4. von links) die Ausstellung. Foto: Röder-Moldenhauer Der Koran ist die Hauptquelle des islamischen Glaubens und seines Regelwerks. 63 Übersetzungen dieser Heiligen Schrift bilden seit Montag das Herzstück einer Ausstellung über den Islam, die die Ahmadiyya-Muslimgemeinde aus Bad Marienberg in der Stadthalle präsentiert. Lesezeit: 2 Minuten

Zur Verfügung gestellt werden die Exponate von der Zentrale der Religionsgemeinschaft, die ihren Deutschlandsitz in Frankfurt am Main hat. Das weltweite Oberhaupt, Kalif Mirza Masroor Ahmad, lebt in London. Der Geschichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist in der Ausstellung eine Abteilung gewidmet. Darüber hinaus führt die Schau dem Besucher beispielsweise auch ...