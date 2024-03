Plus Hachenburg/Altenkirchen

Ärztlicher Direktor Zakri im Interview: So läuft es bald in Hachenburg und Altenkirchen

Von Markus Kratzer

i Hazem Zakri, Ärztlicher Direktor des DRK-Verbundkrankenhauses Altenkirchen-Hachenburg, setzt auf den Teamgedanken. Foto: DRK/Alexandra Kuke​

Seit Jahresbeginn ist Hazem Zakri neuer Ärztlicher Direktor am DRK-Verbundkrankenhaus Altenkirchen-Hachenburg. Stühlerücken in schwierigen Zeiten, stehen die Zeichen beim Krankenhausträger im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung doch auf spürbaren Veränderungen. Im Exklusivinterview mit unserer Zeitung gibt der 41-jährige Kardiologe und Internist mit syrischen Wurzeln Einblicke in den Transformationsprozess und mögliche Auswirkungen auf die Patienten.