Westerwaldkreis

Die letzten Kommunalwahlen liegen gerade einmal anderthalb Jahre zurück, doch bereits ein Dutzend Ortsbürgermeister im Westerwald sind nicht mehr im Amt oder haben ihren baldigen Rücktritt angekündigt. Vor allem im südlichen Teil des Landkreises sind in naher Zukunft etliche Stellen neu zu besetzen. In Horbach führte der Tod des Amtsinhabers Christoph Büttner zu dieser Situation. In allen anderen Orten kam es zum freiwilligen Amtsverzicht des gewählten Ortschefs. So kurz nach einer Kommunalwahl ist dies eine ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten.