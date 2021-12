Worum es bei dem Vorfall am Montagabend ging, auch die Polizei konnte das nicht so recht sagen. Fakt ist, dass zwei junge Männer aus dem Limburger Raum am Bahnsteig des Westerburger Bahnhofs an einem Zug randalierten. Pfefferspray war im Einsatz, eine Abteilscheibe ging zu Bruch, die Tür zum Zug wurde zertrümmert, und zu guter Letzt musste die Polizei die beiden Randalierer noch aus dem Verkehr ziehen