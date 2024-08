Ältere Montabaurer begeistert: ProAktiv 60+ feiert im ersten Jahr schon Erfolg

„Ein Jahr und kein bisschen leise …“, so könnte man das Motto von ProAktiv 60+ zum einjährigen Bestehen betiteln. Seit August 2023 werden im Rahmen der Ehrenamtsinitiative des Landes „Ich bin dabei!“ in der Verbandsgemeinde Montabaur durch das Projekt ProAktiv 60+ Veranstaltungen für agile Menschen ab 60 Lebensjahren angeboten.

Anzeige

Wie die Verbandsgemeinde (VG) mitteilt, sind diese Veranstaltungen vielseitig und entsprechen offensichtlich dem Bedarf dieser Altersgruppe, denn die vom Land ins Leben gerufene Projektewerkstatt „Ich bin dabei!“ und die VG-Moderatorin Judith Gläser können eine durchweg positive Bilanz ziehen: Innerhalb des ersten Jahres fanden 62 verschiedene Veranstaltungen unter ProAktiv 60+ statt: 25 aus dem Bereich Sport und Spiel, 19 kulinarische, zwölf kulturelle und sechs Vortragsveranstaltungen. Insgesamt waren weit mehr als 500 Teilnehmer dabei.

Stammgäste sind agil

„Unsere Stammgäste gehören den agilen jüngeren Seniorinnen und Senioren an, die unternehmungslustig und fit für die unterschiedlichsten Aktivitäten sind“, sagt die ehrenamtliche Veranstalterin Martina Heisser. „Es können aber gerne noch mehr Herren dazukommen.“ In einer harmonischen Gruppe Gleichgesinnter mache alles doppelt so viel Spaß. Die einhellige Meinung der Teilnehmer lautet: „Es ist toll, dass für unsere Altersgruppe in und um Montabaur etwas geboten wird. Und das Beste ist, dass diese Events alle kostenfrei oder auf Selbstkostenbasis sind.“ Das Programm ist vielseitig aufgestellt und bietet für unterschiedliche Interessen etwas Passendes.

Was besonders gut ankommt

Großen Zuspruch finden „Rostschutz“, „Kraftquelle“ und „Aktiv Bingo“, wobei es darum geht, präventiv Körper, Geist und Seele zu bewegen. In Kooperation mit der Volkshochschule wird eine Infotainmentserie mit sechs Veranstaltungen speziell für Alleinlebende angeboten. Für Menschen, die sich gern gesellschaftlich engagieren möchten, sind zum Beispiel die Angebote „Wegbereiter“ und „Wegweiser“ geeignet, bei denen Ideen eingebracht werden, wie das Leben der Generation 60 plus in Stadt und VG Montabaur optimiert werden kann.

Auch kann man sich als Gast bei „Benefiz“-Kreativtreffs zum Wohl der Allgemeinheit einbringen oder bei „Prokura“ eigene Ideen mit Martina Heisser, der ehrenamtlichen Organisatorin von ProAktiv 60+, umsetzen. Für die Zukunft liegen noch etliche neue Ideen in der Warteschleife.

Ehrenamtliches Engagement als Basis

Judith Gläser, Generationenbeauftragte und Ansprechpartnerin für das bürgerliche Engagement bei der VG-Verwaltung, koordiniert und unterstützt die Aktivitäten. Auch sie freut sich, dass das Angebot so vielfältig ist und einen tollen Anklang findet. „Es basiert auf eigenen Ideen und ehrenamtlichem Engagement“, betont Gläser und fügt an, dass weitere Projekte unter dem Dach „Ich bin dabei!“ Platz finden können – auch für andere Generationen und Zielgruppen: „Es braucht eine Idee und Einsatzfreude, wir unterstützen dann gern“, bietet sie an.