Plus Selters Adventsstimmung in Selters: Vorfreude auf das Weihnachtsdorf ist groß Die Holzhütten stehen, aus dem selbst gebauten Backes raucht es, und die großen Christbaumkugeln glänzen quer über dem Hof der Gebäudegruppe von Puravita GmbH in Selters. Hier, wo 45 Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen leben und arbeiten, wird es vom 6. bis 10. Dezember weihnachtlich. Bereits zum zehnten Mal laden Bewohner und Mitarbeiter alle, die kommen wollen, in ihr Weihnachtsdorf mit Leckerem, Originellem und Selbstgemachtem. Von Maja Wagener

Da seien inzwischen viele Selterser dabei, sagt Geschäftsführer Martin Bollinger und erinnert sich an die Anfänge des Weihnachtsdorfs im Jahr 2012: „Die ersten zwei, drei Jahre war in der Bevölkerung Skepsis.“ Doch sie hätten sich nicht beirren lassen und Jahr für Jahr weitergemacht mit Essen, Trinken und Dekoartikeln, die in ...