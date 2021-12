Urbi et orbi: Jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag spendet der Papst traditionell diesen Segen auf dem Petersplatz an Pilger vor Ort und in der ganzen Welt. Mit urbi et orbi, übersetzt aus dem lateinischen „Der Stadt und dem Erdkreis“, ist nach katholischer Lehre allen, die ihn hören oder sehen und guten Willens sind, ein Ablass ihrer Sünden gewährt. Die Segnung wird Jahr für Jahr in mehreren Ländern live im Fernsehen übertragen. Auch in Deutschland.