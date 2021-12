Nisser gehören bei mir daheim an Weihnachten einfach dazu. Der Nisse ist ein Wichtel oder Kobold, der in der Heimat meiner dänischen Mutter eine große Rolle spielt. Der Sage nach hat jedes Haus so einen Nisse. Dieser wohnt auf dem Dachboden oder im Stall. Er beschützt Haus und Grundstück und kümmert sich insbesondere um Haus- und Nutztiere.