Hausputz gehörte in meiner Kindheit zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Das ist schon einige Jahrzehnte her, doch anscheinend hat sich an dieser Tradition in deutschen Familien wenig geändert. Noch 2016 belegte eine Studie, dass fast zwei Drittel der Befragten von Weihnachten gestresst waren.