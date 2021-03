Mit Appellen an die Vernunft der Motorradfahrer wollen die Politik und der ADAC verhindern, dass es zu Fahrverboten für Biker auf besonders beliebten Talstrecken im Westerwald kommt. Erreicht werden soll dies unter anderem durch große gelbe Warnschilder, die im Rahmen eines bundesweiten Pilotprojekts im Gelbachtal bei Montabaur aufgestellt werden. Der offizielle Startschuss für diese Maßnahme fiel am Freitagvormittag am Motorradmuseum in Wirzenborn.