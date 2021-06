Das ist eine Geschichte, die man so fast nicht glauben will: In der 700-Seelen-Gemeinde Caan spaziert seit einigen Monaten Damwild durchs Dorf, immer auf der Suche nach etwas Fressbarem. Sie bedienen sich zum Leidwesen vieler Gartenbetreiber in den Gärten und verbringen die Nacht auch schon mal unter einem regenfesten Balkon, wenn ihnen der Weg in den heimischen Forst zu weit (oder zu feucht) erscheint. Sogar beim Wochenmarkt tauchte das Wild schon auf.